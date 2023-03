Per quanto le aziende stiano provando a fare miracoli con le batterie dei propri dispostivi (smartphone e tablet principalmente), c’è ancora da lavorare. Infatti, quando si eseguono operazioni più energivore – giochi, app di editing e così via – la percentuale della batteria diminuisce drasticamente e bisogna correre ai ripari. Per quando si è in giro e si vuole combattere l’ansia “dello 0%”, l’unica soluzione è il power bank, il lingotto che eroga energia nel momento di maggior bisogno.

In questi tre giorni (o quasi) di pazzi sconti che vanno sotto il nome di Offerte di Primavera Amazon, hai la possibilità di risparmiare – e non poco – proprio sull’acquisto dei power bank. Il numero di proposte è elevatissimo, quindi ecco per te una Top 5 stilata tenendo conto del mix dei seguenti fattori: affidabilità del marchio, capacità, sconto applicato.

Power Bank a prezzi WOW con le Offerte di Primavera Amazon

Power bank INIU 10.000mAh (-38%)

Perché acquistarlo:

Design sottile e leggero

Capacità 10.000mAh

Doppia uscita USB-A ad alta velocità

Porta USB-C

Torcia

INIU 10.000mAh 22,5W (-55%)

Perché acquistarlo:

Design compatto

Doppia USB-A QC 4.0

USB-C PD 3.0

Display LED

iWALK LinkPod Mini 4500mAh (-29%)

Perché acquistarlo:

Design ultra compatto (le dimensioni di un rossetto)

Connettore Lightning integrato

Capacità di 4500mAh nonostante le dimensioni contenute

Power Bank MagSafe Anker (-20%)

Perché acquistarlo:

Design sottile e compatto

Capacità 5000mAh

Si aggancia magneticamente al retro di iPhone 12/13/14 (smartphone con tecnologia MagSafe)

LED per carica residua

iWALK Mini 9000mAh (-40%)

Perché acquisarlo:

Design ultra-compatto

Cavo Lightning integrato

Capacità 9000mAh

Può ricaricare due dispositivi in contemporanea (sfruttando la sua porta USB-C)

