Power bank, perché aumentano incendi ed esplosioni delle batterie portatili

Succede soprattutto durante la ricarica di smartphone e altri dispositivi elettronici. A pesare sono più fattori insieme: prodotti low-cost non certificati, ricarica ultra-rapida, celle al litio ormai usurate. Non riguarda solo i modelli economici comprati online. Il rischio può nascondersi anche in batterie tenute per anni in borse, cassetti o auto lasciate al caldo. Oggetti piccoli, quotidiani. Ma quando qualcosa si guasta, la reazione può essere improvvisa e violenta.

Il mercato dei power bank economici è cresciuto di pari passo con gli acquisti online. Bastano pochi euro per comprare una batteria portatile, spesso con marchi poco noti e schede tecniche difficili da controllare. Il problema, spiegano gli esperti di sicurezza elettrica, non è solo la capacità dichiarata, a volte più alta di quella reale. Il punto vero è la qualità dei sistemi interni di protezione. A partire dal BMS, il Battery Management System: il circuito che deve bloccare la corrente in caso di sovraccarico, cortocircuito o surriscaldamento.

Nei prodotti più scadenti, questo componente può essere ridotto al minimo o mancare del tutto. Ed è lì che il risparmio diventa un rischio. Un tecnico del settore, sentito da Alanews, lo spiega senza giri di parole: “Una cella al litio non è pericolosa di per sé, ma va controllata bene. Se manca l’elettronica di protezione, basta poco”. Per questo le autorità europee invitano a scegliere dispositivi con marcatura CE, istruzioni comprensibili, dati del produttore e certificazioni di sicurezza riconoscibili. Il guaio è che, al momento dell’acquisto, non sempre chi compra riesce a distinguere un prodotto affidabile da uno solo apparentemente conveniente.

Thermal runaway, cosa succede quando una batteria al litio cede

Quando una batteria agli ioni di litio ha un guasto interno, può partire il cosiddetto thermal runaway, la fuga termica. In pratica, una reazione a catena. Un cortocircuito interno fa salire la temperatura in modo rapidissimo, anche oltre i 150 gradi. A quel punto l’elettrolita infiammabile contenuto nella cella comincia a degradarsi, la pressione aumenta, la scocca si gonfia e i gas cercano una via d’uscita.

Un power bank rigonfio e danneggiato accanto a un cavo USB e a uno smartphone, esempio dei rischi di surriscaldamento.

Il cedimento può arrivare nel giro di pochi secondi. Prima il rigonfiamento, poi il fumo, infine la fiammata. Chi ha assistito a episodi simili la descrive spesso come un getto, quasi un piccolo lanciafiamme. A quel punto non è più un semplice guasto: è un incendio da batteria al litio, difficile da gestire in casa o dentro un’auto. Secondo le indicazioni diffuse da vigili del fuoco e produttori, se il dispositivo fuma o diventa anormalmente caldo non bisogna prenderlo in mano né buttarlo nel cestino. Va tenuto lontano da materiali infiammabili, se possibile senza correre rischi, e lasciato raffreddare in un luogo ventilato.

Ricarica ultra-rapida, cavi scadenti e surriscaldamento: dove nasce lo stress

La ricarica ultra-rapida ha cambiato le abitudini di molti utenti. Si vuole riportare lo smartphone al 50% in pochi minuti, magari usando lo stesso power bank per tablet, auricolari e computer portatili. Il problema nasce quando caricatore, cavo e batteria non sono pensati per lavorare insieme. Un cavo scadente o non compatibile può causare dispersioni, corrente instabile e aumento della temperatura. Non sempre si nota a occhio. A volte lo si capisce solo toccando la scocca.

Poi c’è l’usura. Nelle celle al litio sottoposte a cicli intensi possono formarsi, con il tempo, minuscole strutture ramificate chiamate dendriti. Possono bucare i separatori interni e provocare un cortocircuito. Contano anche gli urti: un power bank caduto più volte, schiacciato in valigia o rimasto sotto oggetti pesanti può avere danni interni invisibili. “La plastica può sembrare integra, ma dentro la membrana isolante può essersi lesionata”, ha spiegato un riparatore elettronico di Milano. È proprio questa distanza tra ciò che si vede fuori e ciò che accade dentro a rendere molti incidenti così insidiosi.

Rigonfiamenti, calore e odori strani: quando bisogna smettere di usarla

I segnali di allarme di un power bank difettoso sono piuttosto chiari, se non vengono sottovalutati. Il primo è il rigonfiamento: la scocca si deforma, diventa “cicciotta”, oppure il dispositivo non resta più fermo su un piano. Il secondo è il calore eccessivo, soprattutto durante la ricarica o mentre alimenta il telefono. Un power bank può scaldarsi un po’, certo. Ma non deve scottare, né costringere a staccarlo in fretta.

Occhio anche agli odori anomali: sentori dolciastri, chimici o di bruciato possono indicare che l’elettrolita si sta deteriorando. In presenza di questi segnali, il dispositivo non va più usato né ricaricato. Deve essere portato in un centro di raccolta per rifiuti elettronici o batterie, senza gettarlo nell’indifferenziata. Per ridurre i rischi, meglio scegliere prodotti di marchi affidabili, controllare le certificazioni, non lasciare le batterie sotto il sole o in auto calde e sostituire i modelli vecchi, danneggiati o gonfi. Sono cautele semplici, ma decisive. Perché una batteria portatile, quando cede, non sempre concede una seconda possibilità.