Se temi che il tuo iPhone possa abbandonarti nel momento di maggior necessità – mentre sei in giro, vai di fretta e non vedi prese nei paraggi, ad esempio – dovresti considerare l’idea di acquistare un power bank wireless come lo Spigen ArcHybrid, che sfrutta la tecnologia MagSafe dei più recenti smartphone di Apple, compresi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Oggi questo utilissimo gadget costa meno di 40€ (spedizioni incluse), ma ricorda di applicare manualmente il coupon valido per lo sconto immediato del 20%.

Comodo, pratico, ma soprattutto perfettamente compatibile con la tecnologia MagSafe, il caricabatterie Spigen ArcHybrid Mag permette di ricaricare al volo il tuo iPhone semplicemente agganciandolo magneticamente sul retro: tempo dell’operazione 1 secondo.

E se dietro al tuo smartphone Apple non si cela alcuna bobina magnetica? Niente paura, perché puoi comunque utilizzare il cavo da USB-C a Lightning come con qualunque altro powerbank. Insomma, hai il meglio dei due mondi ad un prezzo davvero imperdibile.

Il power bank di Spigen è tra le poche della sua categoria a supportare la ricarica veloce MagSafe da 7,5 W e, in più, ti segnalo che grazie alla ricarica pass-through puoi ricaricare contemporaneamente iPhone e powerbank collegando quest’ultimo alla presa elettrica e il gadget allo smartphone. Niente male, vero?

