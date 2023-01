Non devo dirtelo io che il tuo iPhone 12/13/14 è munito della tecnologia MagSafe, vero? Ecco, considerato ciò, ti dico che oggi trovi in offerta su Amazon un power bank da 10.000mAh davvero fantastico. È da 15W, ma soprattutto vanta un design unico. Aggiungilo subito al carrello, ma prima spunta la casella del coupon per uno sconto immediato del 20%. Inoltre, la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Power Bank MagSafe per iPhone 12, 13 e 14: risparmia il 20% con il coupon Amazon

Il power bank di Momax ha uno stile industriale, ed è proprio questo a renderlo unico nella sua categoria. La trasparenza della scocca permette di vedere cosa si nasconde all’interno di questo utilissimo accessorio, compatto e pratico. Sul retro noterai un supporto pieghevole che si presta a diversi angoli di visione, così potrai guardare film, serie TV o altro sul tuo iPhone 14 Pro – lo trovi in disponibilità immediata su Amazon! – mentre gli concedi un po’ di meritato riposo.

Il magnete del power bank si allinea alla perfezione al modulo MagSafe del tuo melafonino, quindi potrai utilizzarlo al massimo della sicurezza. Anche per scattare foto e se devi rispondere a chiamate importanti. E poi si aggancia allo smartphone anche se questo è protetto da una cover, a patto però che non sia così spessa.

Per quanto riguarda le prestazioni, la ricarica MagSafe è da 15W ma puoi sfruttare anche la porta USB-C che trovi sul fianco. In questo caso invece arriviamo ai 20W. In ogni caso, sempre di ricarica rapida si tratta. E poi questo significa che puoi ricaricare anche due dispositivi in contemporanea. Niente male, vero?

📢 Ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il power bank MagSafe di Momax al carrello. Solo potrai completare l’acquisto a 44 euro (quindi il 20% in meno rispetto al prezzo di listino).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.