Puoi chiamarlo power bank magnetico o caricabatterie wireless, il risultato è sempre lo stesso: il tuo iPhone 12/13/14 non resterà mai a corto di energia. L’ArcHybrid di Spigen è un accessorio che sfrutta la tecnologia MagSafe dei più recenti smartphone di Apple e mette a tua disposizione tutta la qualità e l’affidabilità del noto marchio.

E pensa che oggi l’ArcHybrid Mag è scontato addirittura del 40%, quindi puoi concludere l’acquisto a soli 29,99 euro. Questo sì che è un buon modo per iniziare la settimana, vero?

Comodo, pratico, ma soprattutto perfettamente compatibile con MagSafe, il power bank Spigen ArcHybrid Mag permette di ricaricare al volo il tuo iPhone semplicemente agganciandolo magneticamente sul retro. Tempo dell’operazione? Beh, circa 1 secondo.

E se il tuo iPhone non può contare sulla tecnologia MagSafe, niente paura, perché puoi comunque utilizzare il cavo USB-Lightning come con qualunque altro power bank. Insomma, hai il meglio dei due mondi ad un prezzo davvero imperdibile.

In più, questo caricabatterie è uno dei pochi a supportare la ricarica veloce MagSafe da 7,5 W; la capacità di 5.000 mA garantisce fino all’80% in più di carica per iPhone 12 e successivi. Specificatamente progettato per iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14, funziona come detto anche coi modelli precedenti tramite cavo.

Infine ti segnalo che grazie alla ricarica pass-through puoi ricaricare contemporaneamente iPhone e power bank collegando quest’ultimo alla presa elettrica e il gadget allo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.