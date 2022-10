Oggi utilizziamo l’iPhone praticamente per tutto: scattare scattare foto, registrare video, guardare contenuti in streaming, ascoltare musica e, all’occorrenza, anche come navigatore. E dato che viene sfruttato al massimo, non sarebbe una cattiva idea portare con sé un power bank con cui ricaricarlo in caso di necessità. Se poi è magnetico ed è in grado di sfruttare la tecnologia MagSafe degli iPhone più recenti, tanto meglio. A tal proposito ti segnalo il gadget firmato iWalk da 9000mAh che grazie al Coupon valido per uno sconto del 30% passa a soli 27,99 euro.

Il power bank magnetico di iWalk – brand particolarmente apprezzato da coloro che acquistano su Amazon – si aggancia al modulo MagSafe di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14. Le dimensioni del gadget sono compatte, ma il form factor non compromette la capacità messa a disposizione degli utenti. Parliamo di 9.000mAh, con supporto alla ricarica wireless da 7,5W.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la porta USB-C che si “nasconde” nella parte bassa del power bank. Tramite cavo, infatti, l’accessorio apre le porte alla ricarica PD da 18W, dunque alla ricarica rapida che dimezza nettamente i tempi d’attesa per portare il device dallo 0 al 100%.

Sulla parte superiore ospita poi un piccolo ma utilissimo display a LED che, molto semplicemente, ti fornisce in modo preciso la percentuale di carica rimanente del gadget. Così saprai sempre quando arriva il momento di concedergli un po’ di meritato riposo.

📢 Compatto, capiente, hi-tech, affidabile. Il mini power bank magnetico di iWalk è un gioiellino e solo per poche ore potrai acquistarlo approfittando dello sconto del 30%. Per ottenerlo, spunta la casella del Coupon prima di aggiungere l’articolo al carrello.