Power bank lento a ricaricarsi: il trucco che ti salva anche in vacanza

Nella maggior parte dei casi, però, il problema non è per forza un guasto. Come ricordano le indicazioni tecniche dei produttori di accessori USB-C, il rallentamento dipende spesso da alimentatore, cavo, temperatura o usura della batteria.

Il primo controllo da fare riguarda quasi sempre il caricatore USB-C. Molti collegano ancora il power bank al vecchio alimentatore dello smartphone, magari da 5 o 10 watt, e poi si stupiscono se una batteria da 20.000 mAh resta attaccata alla presa per quasi tutta la notte. Il punto è semplice: la velocità di ricarica dipende da tutta la catena, cioè alimentatore, cavo e power bank.

Se un power bank accetta la ricarica in ingresso a 45 W, arriverà vicino ai tempi indicati dal produttore solo con un alimentatore capace di fornire almeno quella potenza. Un caricatore da 65 o 100 watt non crea problemi, se compatibile: con lo standard USB Power Delivery (USB-PD), i dispositivi si “parlano” e scelgono la potenza corretta.

Alimentatore e standard USB-PD: perché i watt dichiarati non bastano

Il power bank prende solo l’energia che può ricevere. Non tutti i caricabatterie, però, funzionano allo stesso modo. Alcuni modelli rapidi usano sistemi proprietari di marchi come OPPO, OnePlus, Realme, Huawei o Xiaomi: se il power bank non li supporta, la carica parte lo stesso, ma spesso va molto più piano. Ed è qui che nasce l’equivoco.

Power bank collegato a caricatore e cavo USB: la catena di ricarica che può influire sulla velocità di carica.

Il secondo sospettato è il cavo USB-C, che spesso viene dato per buono senza pensarci troppo. Eppure non tutti i cavi, anche se sembrano uguali, sono fatti per portare la stessa quantità di energia. Alcuni si fermano a 15 o 18 watt, altri arrivano a 60, 100 o 240 watt, in base alle specifiche supportate. In pratica, anche un alimentatore potente serve a poco se il cavo non regge quella potenza.

Poi c’è l’usura di tutti i giorni. Pieghe vicino al connettore, torsioni nello zaino, strattoni sul comodino: con il tempo i fili interni possono rovinarsi. La resistenza elettrica aumenta e la ricarica del power bank diventa più lenta, o magari instabile. La prova più semplice, prima di pensare a un guasto, è cambiare cavo per qualche ora e usarne uno certificato per ricarica rapida USB-C, meglio se dichiarato per 60 W o più. Se i tempi migliorano, il problema era lì. Un dettaglio piccolo, ma spesso decisivo.

Pass-through, porte sporche e temperatura: gli errori d’uso che allungano i tempi

Un’abitudine molto comune è usare il pass-through charging, cioè ricaricare il power bank mentre questo alimenta smartphone, tablet o cuffie. È comodo in aeroporto, in treno o in una stanza d’albergo con poche prese. Ma la corrente disponibile viene divisa tra la batteria interna e i dispositivi collegati. Più apparecchi ci sono attaccati, più il power bank ci mette ad arrivare al 100%. Se serve fare in fretta, meglio scollegare tutto e lasciare in carica solo la batteria interna.

Anche le porte USB sporche possono rallentare o bloccare la ricarica. Polvere, lanugine delle tasche, umidità e piccoli residui si accumulano col tempo, soprattutto nei dispositivi portati in borsa o nello zaino. I segnali sono abbastanza chiari: connessione che va e viene, cavo non rilevato, carica che parte e poi si ferma. Per pulire bastano una spazzolina morbida o aria compressa. Meglio evitare liquidi, alcol e strumenti metallici.

Occhio anche alla temperatura: le batterie agli ioni di litio lavorano bene solo entro certi limiti e molti power bank hanno sensori NTC che riducono la corrente quando il dispositivo si scalda troppo. Sole diretto, auto parcheggiata, una coperta sopra il power bank o l’uso intenso durante la carica possono far scattare questa protezione. Con il freddo sotto zero, invece, le reazioni chimiche interne rallentano; nei casi peggiori, ricaricare una batteria gelata può favorire fenomeni dannosi come il lithium plating.

Quando la lentezza segnala usura o rischio: degrado della batteria, rigonfiamenti e sostituzione

Non sempre basta cambiare caricatore o cavo. Come succede per smartphone e notebook, anche la batteria agli ioni di litio di un power bank invecchia con i cicli di carica e scarica. Dopo alcune centinaia di cicli completi, la capacità cala e la resistenza interna delle celle aumenta. Il risultato può essere una ricarica più lenta, una durata più breve e prestazioni meno regolari rispetto ai primi mesi.

I tempi cambiano molto da modello a modello. In linea generale, un power bank da 10.000 mAh può richiedere circa 4-6 ore con un caricatore da 10 W e scendere intorno alle 2-3 ore con uno da 30 W. Per un modello da 20.000 mAh, invece, si può passare da 8-10 ore con alimentatori deboli a circa 4-5 ore con soluzioni più adatte. Alcuni dispositivi compatibili con potenze superiori possono fare meglio. Sono comunque valori indicativi, da confrontare sempre con la scheda tecnica del produttore.

C’è infine un segnale da non ignorare mai: il rigonfiamento della batteria. Se il power bank appare gonfio, deformato, caldo senza motivo o mostra crepe vicino alla scocca, va scollegato e non usato. Una batteria danneggiata può diventare instabile e rappresentare un rischio di incendio.

Se il prodotto è in garanzia, bisogna rivolgersi all’assistenza del produttore; in caso contrario va portato in un centro di raccolta autorizzato per batterie, senza tentare riparazioni fai da te. Prima di cambiarlo, insomma, conviene fare i controlli giusti. Ma quando compaiono deformazioni, il tempo delle prove è finito.