Immagine generata con AI

Questo articolo contiene link di affiliazione: se acquisti, Melablog può ricevere una commissione.

Il Black Friday 2026 è entrato nel vivo e, se hai un iPhone, un iPad o un Mac da ricaricare, questo è il momento giusto per aggiornare il tuo kit di accessori. Le offerte su caricatori e power bank si moltiplicano di ora in ora su Amazon e negli store online, con marchi affidabili come Anker, Belkin e UGREEN che scendono a prezzi che raramente si vedono durante l’anno. Trovare un buon power bank al Black Friday non è mai stato così semplice, ma orientarsi tra centinaia di schede prodotto richiede un po’ di metodo.

Perché conviene comprare accessori di ricarica adesso

Il Black Friday è storicamente il periodo in cui i produttori di accessori tech applicano i loro sconti più profondi. I margini su caricatori e power bank sono più alti rispetto ai dispositivi principali, il che lascia spazio a riduzioni reali, non cosmetiche. Per chi usa iPhone, la scelta del caricatore giusto incide direttamente sulla velocità di ricarica e sulla longevità della batteria: un accessorio certificato MFi o compatibile con gli standard Apple non è un capriccio, è una scelta tecnica sensata.

Quest’anno, come segnalato da Macitynet il 21 novembre 2026, i power bank di Anker, Belkin e UGREEN partono da 11 euro — una soglia di ingresso eccezionalmente bassa per brand che normalmente si posizionano in una fascia medio-alta. Vale la pena muoversi subito: le scorte a questi prezzi tendono a esaurirsi rapidamente.

Power bank Black Friday: le specifiche da non ignorare

Prima di aggiungere qualcosa al carrello, controlla tre parametri fondamentali: capacità in mAh, potenza di ricarica in uscita e numero di porte. Un power bank da 10.000 mAh con ricarica rapida a 22,5W e tre porte USB-C, disponibile intorno ai 19,99 euro, è un punto di riferimento solido per chi vuole ricaricare iPhone e AirPods contemporaneamente senza spendere troppo.

→ Leggi anche: Black Friday 2026: le migliori offerte tech giorno per giorno, la guida pratica

Per un utente iPhone, i valori minimi consigliati sono:

Capacità: almeno 10.000 mAh per una ricarica completa di iPhone 16 con margine residuo

almeno 10.000 mAh per una ricarica completa di iPhone 16 con margine residuo Potenza in uscita: almeno 20W su USB-C per sfruttare la ricarica rapida di iPhone 15 e successivi

almeno 20W su USB-C per sfruttare la ricarica rapida di iPhone 15 e successivi Numero di porte: due o più, così puoi ricaricare iPhone e un secondo dispositivo in contemporanea

due o più, così puoi ricaricare iPhone e un secondo dispositivo in contemporanea Peso: sotto i 200 grammi per portarlo comodamente in tasca o in borsa

UGREEN si distingue in questa finestra promozionale anche sul fronte dei caricatori da muro, con modelli che scendono fino a 6 euro. Sono soluzioni compatte, ideali da tenere in borsa come backup, anche se per la scrivania vale la pena investire qualcosa in più su un caricatore con almeno 30W per ricaricare MacBook Air in emergenza.

Soluzioni MagSafe e ricarica wireless per iPhone

Chi ha un iPhone 12 o successivo può approfittare del Black Friday anche per completare il proprio setup MagSafe. Le basi di ricarica magnetica compatibili con lo standard Apple stanno vedendo sconti significativi in questo periodo, anche se i prezzi specifici variano di ora in ora e conviene verificare direttamente su Amazon prima di procedere.

Come riportato da Macitynet il 20 novembre 2026, anche i supporti per iPhone con ricarica Qi2 sono entrati nelle promozioni del Black Friday, con prezzi in calo rispetto ai mesi precedenti. Il protocollo Qi2 garantisce una ricarica magnetica allineata e più efficiente rispetto al Qi standard, avvicinandosi alle prestazioni del MagSafe originale Apple a un prezzo inferiore.

→ Leggi anche: Videocamere Blink sotto i 25 euro: offerte su telecamere e videocitofono smart home

Per chi usa iPhone insieme ad Apple Watch, vale la pena valutare le basi di ricarica Belkin della linea BoostCharge, pensate per ricaricare entrambi i dispositivi da un’unica soluzione. In questo periodo le trovi in sconto, ma i prezzi cambiano frequentemente: usa la funzione di monitoraggio prezzi di Amazon o un servizio come CamelCamelCamel per verificare che lo sconto sia reale rispetto al minimo storico.

Come scegliere senza sbagliare tra tante offerte

Il rischio principale durante il Black Friday è acquistare un accessorio economico ma incompatibile o poco affidabile. Per i prodotti di ricarica destinati a dispositivi Apple, tieni a mente questi criteri:

Preferisci brand con certificazione CE e protezioni integrate contro sovratensione e surriscaldamento

e protezioni integrate contro sovratensione e surriscaldamento Controlla le recensioni verificate: un prodotto con migliaia di valutazioni positive nel tempo è più affidabile di uno appena comparso con stelle alte ma poche recensioni

Verifica la compatibilità con il tuo iPhone: i modelli più recenti sfruttano al massimo i caricatori USB-C con Power Delivery (PD)

Diffida dei power bank con capacità dichiarata molto alta a prezzi bassissimi: spesso la capacità reale è inferiore a quella indicata

Anker, Belkin e UGREEN sono tre marchi che hanno costruito una reputazione solida proprio sulla qualità dei componenti interni e sulla gestione termica. Trovarne i prodotti a prezzi di ingresso così bassi durante il Black Friday 2026 è un’occasione concreta, non un’offerta trappola.

Il consiglio pratico: se hai già un caricatore che funziona, investi il budget sul power bank — è l’accessorio che cambia davvero la tua autonomia fuori casa, soprattutto con un iPhone che carichi anche durante la giornata. Scegli almeno 10.000 mAh, una porta USB-C con ricarica rapida e un marchio con recensioni verificate: trovi tutto questo, in questo momento, sotto i 20 euro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.