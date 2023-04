iWalk è uno di quei brand che negli ultimi mesi ha conquistato il suo bel pubblico. I suoi power bank spiccano infatti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, anche grazie all’aiuto di Amazon. E proprio sullo store digitale del gigante di Seattle è ora disponibile un nuovo utilissimo gadget. Si tratta di un power bank – ovviamente… – in grado di ricaricare anche un Apple Watch.

È da 9000mAh, è munito di un cavo Lightning, così da avere sempre tutto il necessario a portata di mano, e sulla parte alta ospita una base di ricarica wireless pensata appositamente per lo smartwatch di Apple. Il prezzo di listino di questo gadget è di 50€ ma grazie al doppio sconto Amazon lo paghi solo 34,49€.

📢 Ricorda di applicare manualmente lo sconto del 25% tramite coupon, che andrà ad aggiungersi a quello dell’8% già applicato da Amazon.

Questo power bank compatto, come sottolineato poco sopra, è dotato di un cavo Lightning che – quando non in uso – si “nasconde” sul retro del gadget. Non dovrai quindi portare con te anche il cavo per ricaricare il tuo iPhone e/o gli AirPods. Sono poco gli accessori di questa specifica categoria a poter contare su un vantaggio di questo tipo, dunque meglio cogliere al volo l’occasione.

È compatto e in altezza occupa lo stesso spazio di una carta di credito, se non di meno. Lo spessore è più “importante”, ma è ovvio, è comunque da 9000mAh. Per darti un’idea, puoi ricaricare un iPhone 8 circa quattro volte. In ogni caso, è leggero e piccolo, quindi lo puoi portare comodamente anche in tasca.

Un altro vantaggio, oltra al pieno supporto del fast charging, è che puoi ricaricare anche due dispositivi in contemporanea. Come? Per l’iPhone puoi usare il cavo Lightning integrato, per un secondo device invece la porta USB-C necessaria per ricaricare il power bank. Ovviamente in questo caso avrai bisogno di un cavo USB-C rimovibile, che è incluso nella confezione.

