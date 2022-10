Ripetiamo spesso quanto siano utili i power bank, accessori che evitano che il tuo smartphone si spenga nel momento meno opportuno. Ma diciamoci la verità: non sono anche un po’ tristi, con quelle scocche plasticose che collezionano impronte come pochi altri device? Se sei di questa opinione, ho il prodotto giusto per portare “energia” e brio nel tuo cassetto degli accessori tech.

Il power bank di MOJIPOWER con le sembianze del primo iconico Game Boy – quello con scocca grigia e display in bianco e nero – è a dir poco spettacolare, e lo è ancora di più perché grazie allo sconto del 15% lo paghi solo 25 euro e pochi spiccioli.

Partiamo da look: non è l’accessorio più bello che tu abbia mai visto? Non c’è il logo di Nintendo per una questione di marchi registrati, ma questo power bank è favoloso. Dal 1989 (anno del primo Game Boy) al 2022 è un attimo, ed è un salto temporale stupendo, soprattutto per chi ha avuto la possibilità di poter mettere le mani sulla console portatile che ha rivoluzionato l’industria videoludica.

Tuffo nostalgico a parte, il compatto power bank è da 4500mAh ed è compatibile con smartphone, tablet e dispositivi di altre categorie. Sulla parte bassa è munito di una porta USB-A e di una micro-USB.

Il GameBoji – sì, è questo il suo nome – è l’idea regalo perfetta, sia per te stesso/a che per un’occasione speciale, come un compleanno. È un power bank divertente, originale e con una discreta capienza. Quindi sì, è… promosso!

Venduto e spedito da Amazon, il power bank di Mojipower pare stia andando a ruba. Non c’è alcun codice da inserire o cuopon da applicare, pensa a tutto Amazon. Meglio approfittare quanto prima dello sconto del 15%.