Nuovo appuntamento con un power bank meritevole di attenzione e attualmente in super offerta su Amazon. Il gadget da 20.000mAh e con supporto alla ricarica rapida a 22,5W di INIU è al momento acquistabile a soli 23,83 euro grazie alla sempre straordinaria combo “sconto + coupon”. Si tratta di una promozione lampo, quindi non sarebbe una cattiva idea completare l’acquisto in tempi brevi. Ti ricordo che per ottenere il massimo sconto devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Forse ti risulterà nuovo, ma INIU è tra i brand più popolari di Amazon (scelto da oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo, pensa un po’). Il suo Power Bank da 20.000mAh vanta due uscite USB-A da 22,5W e una porta USB-C da 20W valida sia come input che come output. Per farla breve, la ricarica rapida è assicurata e il tuo iPhone non resterà mai senza energia.

Il design del gadget è minimale, con linee morbide. Ha la forma di un lingotto, è sottile e per nulla pesante, quindi puoi portarlo praticamente ovunque. La chicca è sulla scocca posteriore: è infatti presente un piccolo display che ti informa sulla carica rimanente del power bank.

Ricorda che si tratta di un’offerta lampo e che dunque durerà solo per poche ore. Prima di aggiungere il prodotto al carrello, spunta il box del Coupon per ottenere un ulteriore sconto del 15%.