Dove vai, se il power bank non ce l’hai? Oggi te ne segnalo uno ultra compatto da 20.000mAh e con due porte USB-A e una porta USB-C. È di Iniu ed è scontato del 42% su Amazon. Questo significa che lo paghi solo 32,99€ anziché 57€.

Power Bank 20.000mAh 22,5W: su Amazon risparmi il 42%

Questo power bank da 22,5W, che ti consente di ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea, è dotato di un display attraverso il quale monitorare la carica rimanente. La porta USB-C, inoltre, è sia un ingresso che un’uscita, il che lo rende particolarmente adatto per la ricarica di smartphone. Ma non è tutto: questa piccola “centrale di energia” è in grado di ricaricare anche altri dispositivi come auricolari wireless, smartwatch e tablet.

Oltre alla torcia (che potrebbe tornarti utile in diverse circostante), anche le dimensioni sono vantaggiose. Il power bank di Iniu è infatti leggero, compatto e dunque facilmente trasportabile. Aggiungilo subito al carrello per approfittare del super sconto del 42% proposto da Amazon.

Infine, ti ricordo che la spedizione è completamente gratuita (e rapidissima) se ti abboni a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.