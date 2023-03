Questo Power Bank ha tutto quello che ti serve: è sottile, leggero, dispone di due porte USB-A, di una USB-C e integra addirittura una torcia. Ma aspetta, perché l’ottima notizia ancora deve arrivare: grazie allo sconto già applicato del 27% e al secondo sconto del 45% da ottenere aggiungendo manualmente la spunta al coupon, paghi il gadget di Iniu solo 12€. I 30 euro di listino, dunque, sono solo un ricordo…

Il power bank di INIU ha una capacità di 10.000mAh ma è il 36% più sottile, il 15% più piccolo e il 28% più leggero degli altri accessori della sua stessa categoria. Questo significa che lo puoi portare in giro ovunque, in borsa e addirittura in tasca.

È dotato di una porta USB-C, ovvero lo standard più recente e diffuso. Questa funziona sia come ingresso che come uscita e ti consente quindi non solo di ricaricare lo smartphone o il tablet, ma anche lo stesso power bank. La ricarica poi è velocissima grazie alla tecnologia UPower+ sviluppata da INIU.

Perché è super accessoriato? Beh, oltre alla USB-C, include due USB-A e un torcia. Ok, la utilizzerai pochissime volte, ma il fatto che ci sia è certamente un qualcosa in più, no?

📢 Ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere l’accessorio al carello. Solo così otterrai uno sconto del 45% che andrà a fare ottima compagnia a quello già applicato del 27%.

