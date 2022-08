Power Bank 10000 mAh Wireless 18W a MENO DI 30 EURO

Che i powerbank ormai siano un oggetto comune, d’uso per tutti i giorni, non è una novità, eppure talvolta ci dimentichiamo quanto possa fare la differenza l’uso di un powerbank “comodo”: ecco allora che Amazon ne vende uno oggi dotato di comfort non troppo scontati, a soli 29,99€.

Si tratta di un powerbank da 10000 mAh con ricarica wireless e supporto per il proprio iPhone: significa quindi che, messo sopra la vostra scrivania, vi permetterà di avere il vostro smartphone in ricarica senza fili, ma con un angolo di visione comodo in caso di sessioni di lavoro. Come potete vedere dalla foto, questo powerbank ha due supporti, uno che lo mantiene ad in angolazione inclinata, e uno che serve per mantenere in sede il proprio iPhone.

In questo modo potrete ricaricare velocemente e senza fili il vostro telefono, grazie anche al fatto che è compatibile con la ricarica wireless rapida (5W, 7.5W, 10W e 18W). Analizzando il resto delle porte, questo powerbank ha due porte USB, una di tipo C e una di tipo A, che permettono di ricaricare altri due dispositivi (oltre che di ricaricare la stessa powerbank).

Il prodotto in questione si conferma comodo e versatile anche grazie al peso: solo 184 grammi per un dispositivo che può ricaricare fino a 3 device in contemporanea (potrete caricare un iPhone 13 Pro fino al 50% in soli 30 minuti, per esempio).