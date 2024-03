Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi in SCONTO su Amazon

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 13% su un dispositivo targato proprio Xiaomi: un ripetitore WiFi che viene venduto al prezzo finale d’acquisto di 25,99€.

Promozione attiva sul ripetitore WiFi Xiaomi

Il ripetitore WiFi Xiaomi AC1200 rappresenta una soluzione affidabile e efficace per estendere la copertura della rete WiFi in tutta la casa. Funzionando su entrambe le bande 2.4 GHz e 5 GHz, è in grado di raggiungere una velocità combinata fino a 1200 Mbps, garantendo una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa e eliminando le zone non coperte dalla rete WiFi.

Dotato di un ingresso Ethernet Veloce, il ripetitore consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, assicurando una connessione più affidabile e performante.

L’indicatore di segnale intelligente del ripetitore WiFi Xiaomi AC1200 aiuta gli utenti a individuare il posto più adatto per posizionare il dispositivo, ottimizzando così la copertura della rete WiFi. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, consentendo agli utenti di monitorare e ottimizzare le prestazioni della rete.

Il ripetitore WiFi Xiaomi AC1200 aderisce agli standard IEEE 802.11ac/n/a per la banda 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g per la banda 2.4 GHz, garantendo una compatibilità universale con una vasta gamma di dispositivi e reti WiFi esistenti. Con una temperatura di funzionamento compresa tra 0°C e 40°C, il ripetitore WiFi Xiaomi AC1200 è adatto per l’uso in varie condizioni ambientali, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

