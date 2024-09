Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore AVM FRITZ! al 35% di sconto

Avere a disposizione un ripetitore WiFi in casa o in ufficio è molto utile per potenziare la rete in alcune zone “morte” degli ambienti e oggi il ripetitore WiFi AVM FRITZ! viene messo in sconto del 35% su Amazon per un prezzo totale di 70,99€.

Mega sconto sul ripetitore WiFi AVM FRITZ! su Amazon: risparmia il 35%

Il ripetitore WiFi AVM FRITZ! è la soluzione ideale per ampliare in modo semplice e rapido la portata della tua rete wireless. Con una velocità di trasferimento dati Wi-Fi ACN che raggiunge fino a 1.733 MBits sulla banda dei 5 GHz e fino a 600 MBits su quella dei 2,4 GHz, questo dispositivo garantisce una connessione stabile e veloce per tutte le tue esigenze online.

Compatibile con la fibra di Tiscali e con altri operatori, il FRITZ! si integra perfettamente con qualsiasi router wireless che utilizzi gli standard 802.11ac, n, g, e b.

Questo lo rende un’opzione versatile per gli utenti che desiderano migliorare la copertura del proprio segnale senza complicazioni. Il ripetitore è dotato di una porta LAN, permettendo connessioni cablate per dispositivi che richiedono una connessione più stabile, come computer desktop o console di gioco.

Non solo offre prestazioni elevate, ma è anche efficiente dal punto di vista energetico, con una potenza assorbita totale che non supera gli 8,5 Watt, e una media di 4,1 Watt, riducendo così l’impatto sulla bolletta elettrica. Il ripetitore WiFi AVM FRITZ!, dunque, è un dispositivo pratico e potente, perfetto per chi desidera estendere la propria rete domestica.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi AVM FRITZ! viene messo in offerta con uno sconto del 35% per un prezzo completo d’acquisto di 70,99€.

