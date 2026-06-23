Potente, di design ed economica: la nuova scopa elettrica di Lidl sorpassa la Dyson e costa una miseria

La protagonista è una scopa elettrica senza fili a marchio Silvercrest, la linea con cui Lidl propone periodicamente piccoli e grandi elettrodomestici. Il modello combina le caratteristiche più richieste in questa categoria: un motore digitale, una buona potenza di aspirazione, un’autonomia pensata per coprire l’intera abitazione e un peso contenuto che la rende maneggevole anche nelle pulizie veloci.

A seconda della versione e del volantino, l’aspirapolvere viene proposto in una fascia di prezzo che parte da poche decine di euro e raramente supera la soglia dei 150, una cifra lontanissima da quella dei modelli più blasonati.

Lidl ha il prodotto per la casa del momento

Il confronto con Dyson, inevitabile e spesso evocato, nasce proprio da qui. I modelli senza fili del marchio britannico, presi a riferimento per prestazioni e design, si collocano su prezzi che vanno da diverse centinaia fino a oltre 700 euro. La proposta di Lidl non punta a replicarne ogni funzione, ma a offrire un’esperienza simile nelle operazioni quotidiane, a un costo accessibile alla maggior parte delle famiglie. È la formula che ha reso popolari molti prodotti del discount: caratteristiche solide, prezzo aggressivo, disponibilità ampia.

Sul piano tecnico, le versioni più recenti dichiarano un motore digitale e una potenza di aspirazione adeguata anche a tappeti e peli di animali, una spazzola motorizzata spesso dotata di illuminazione a LED per individuare lo sporco negli angoli bui, e un sistema di filtrazione pensato per trattenere le particelle fini.

La struttura senza fili e la possibilità di trasformare l’apparecchio in versione portatile, staccando il tubo, sono ormai uno standard che semplifica la pulizia di divani, auto e superfici sopraelevate. L’autonomia, variabile a seconda della modalità di aspirazione scelta, si attesta in genere su tempi sufficienti per un appartamento di taglia media, con la modalità a massima potenza riservata alle zone più sporche.

Il punto di forza, più ancora delle singole specifiche, è il rapporto tra ciò che si ottiene e ciò che si spende. Per chi non ha bisogno delle prestazioni di un top di gamma e cerca semplicemente un aspirapolvere pratico, leggero e senza fili per la gestione ordinaria della casa, un prodotto come questo copre la maggior parte delle esigenze. Va però ricordato che si tratta spesso di offerte legate a un volantino specifico, disponibili in quantità limitate e per un periodo ristretto: chi è interessato deve muoversi in fretta, perché i pezzi tendono a esaurirsi rapidamente.

La diffusione capillare gioca a favore. Con oltre 600 punti vendita in Italia, Lidl rende questi prodotti facilmente reperibili, e la presenza di una garanzia, in genere di tre anni su questa tipologia di elettrodomestici, aggiunge un elemento di tranquillità per chi teme acquisti poco affidabili.

Resta il consiglio di sempre quando si valutano alternative economiche a un marchio premium: confrontare le specifiche reali, in particolare potenza di aspirazione e autonomia, con quelle del prodotto di riferimento, per capire se il risparmio corrisponde davvero alle proprie necessità o se, per un uso intensivo e quotidiano su grandi superfici, convenga orientarsi su una fascia superiore.