È un passaggio tecnico, ma per i clienti può avere effetti molto concreti: bonifici, accrediti di stipendio, pensioni e domiciliazioni SEPA andranno controllati con attenzione. Poste ha già iniziato ad avvisare gli utenti tramite app, sito e lettera cartacea. Per molti basterà aggiornare un dato. Per altri, se la cosa finisce nel dimenticatoio, il rischio è ritrovarsi con pagamenti in ritardo o da sistemare.

Il cambio dell’IBAN Postepay Evolution rientra nel riassetto delle attività di Poste Italiane. In pratica, la gestione dei pagamenti passerà da Postepay S.p.A. a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, la parte del gruppo che già segue molte attività bancarie. La carta, però, non cambia natura. E non va sostituita.

La novità riguarda solo le Postepay Evolution, cioè le carte con coordinate bancarie, usate anche per ricevere accrediti o fare pagamenti. Chi ha una Postepay standard senza IBAN non deve fare nulla: continuerà a usarla come sempre. È un punto importante, perché il cambiamento non riguarda tutte le carte, ma soltanto quelle collegate a un codice IBAN.

Poste ha scelto di muoversi con largo anticipo proprio per evitare confusione sotto data. Il giorno da segnare è il 1° gennaio 2027: da quel momento le nuove coordinate saranno valide per i nuovi utilizzi. Fino ad allora, il vecchio IBAN resta utilizzabile secondo le regole già previste.

Dove trovare il nuovo IBAN nell’app e sul sito Poste

Il nuovo IBAN della Postepay Evolution è già disponibile nella “Bacheca” dell’App Poste Italiane e nell’area personale del sito poste.it, entrando con le credenziali già in uso. È lì che va cercata la comunicazione. Meglio evitare link ricevuti via sms, email o messaggi non verificati: con le truffe online sempre in agguato, anche un dettaglio può fare la differenza.

Controllo di documenti e coordinate bancarie su smartphone in vista del cambio IBAN per carte prepagate.

Poste Italiane ha inviato anche una lettera cartacea ai clienti interessati, così da raggiungere pure chi usa poco app e sito. Nella comunicazione ci sono le istruzioni e il nuovo codice da conservare. In caso di dubbi, la strada più sicura resta quella dei canali ufficiali: ufficio postale, app, sito di Poste o assistenza clienti.

Non bisogna chiedere una nuova carta, né firmare un nuovo contratto solo per vedere le nuove coordinate. Il cambio dipende dal passaggio di gestione, non dalla sostituzione del prodotto. Una volta trovato il nuovo codice IBAN, però, resta da capire a chi comunicarlo e in quali tempi. Ed è qui che la questione diventa pratica.

Bonifici, stipendi e accrediti: chi avvisare prima del 1° gennaio 2027

Chi usa la Postepay Evolution per ricevere lo stipendio, la pensione, rimborsi, pagamenti da clienti o bonifici periodici dovrà comunicare il nuovo IBAN a tutti quelli che oggi usano le vecchie coordinate. Per molti lavoratori il primo riferimento sarà il datore di lavoro o l’ufficio paghe. Meglio farlo per tempo, magari allegando la comunicazione ricevuta da Poste o riportando il codice in modo chiaro, senza copiarlo di fretta.

Lo stesso vale per collaboratori, professionisti e piccoli operatori che ricevono compensi sulla carta. Se un cliente, un ente o una società continuerà a usare il vecchio IBAN dopo il cambio, potrebbero esserci ritardi o correzioni da fare. Poste, nel materiale disponibile, non indica una regola unica per tutti i bonifici in entrata. Per questo la linea più semplice è una sola: aggiornare le coordinate prima del 1° gennaio 2027.

Da quella data, per aprire nuovi addebiti diretti SEPA o nuovi rapporti di accredito, dovrà essere indicato il nuovo codice. Il senso delle indicazioni inviate ai clienti è chiaro: meglio non aspettare l’ultimo giorno. Tra festività, uffici chiusi e tempi tecnici delle aziende, muoversi con un po’ di margine può evitare parecchi problemi.

Domiciliazioni SEPA e carte fisiche: cosa resta valido e fino a quando

Per le domiciliazioni SEPA già attive sulla vecchia Postepay Evolution ci sarà più tempo. Gli addebiti già autorizzati continueranno a funzionare sul vecchio IBAN fino al 1° gennaio 2028. Non sarà quindi necessario cambiarli tutti subito. Bollette, abbonamenti e pagamenti ricorrenti potranno andare avanti per un anno, salvo diverse comunicazioni da parte del singolo esercente o fornitore.

Il discorso cambia per le nuove domiciliazioni: dal 1° gennaio 2027 dovranno essere impostate con il nuovo IBAN. Chi sta attivando un contratto di energia, telefonia, palestra o altri servizi con addebito diretto dovrà quindi fare attenzione alla data. Altrimenti rischia di dover ripetere la procedura.

Restano invece invariati i dati della carta fisica Postepay Evolution: numero, scadenza, CVC, PIN e credenziali di accesso non cambiano. Il cliente potrà continuare a pagare nei negozi, prelevare e usare la carta online come fa già oggi. Anche per commercianti e professionisti che usano i POS Postepay, il trasferimento della gestione di accrediti e addebiti sarà automatico. Chi appoggia il servizio su un conto di un’altra banca potrebbe ricevere una comunicazione per confermare la variazione del beneficiario. In sostanza, la carta resta la stessa. A cambiare è soprattutto la coordinata da comunicare agli altri.