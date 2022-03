Zaino per scuola e laptop, robusto e con porta USB: solo 14,99€

Lo zaino Yamtion è robusto, versatile e adatto a ragazze e ragazzi. Perfetto per scuola, gite e viaggi o per la palestra, include uno scomparto per laptop e una porta di ricarica USB per il PowerBank. E solo per oggi è in sconto e costa 14,99€ incluse spedizioni.

Acquista Zaino Yamtion a 14,99€

Ha ottime recensioni ed è disponibile nei colori Black Flower, Grigio Scuro e Nero. Queste le caratteristiche:

Ergonomico e leggero: due spallacci imbottiti a “S” Curve con design extra spesso e ultra traspirante, offrono un leggero trasporto e un rinforzo della forza. Regalo ideale per bambini o fidanzati. (Lo zaino per la scuola è ideale per tutte le altezze da 1,30 a 1,85 m.)

Dimensioni e capacità: 44 x 36 x 16 cm, 25 l, scomparto per laptop da 12″, 13″, 14″, 15″, 15,6″. Scomparto per tablet per tablet da 7″, 8″, 9″, 9,7″. Ci sono molte tasche all’interno, spazio per 3-4 raccoglitori DIN A4, power bank. libri, chiavi. Tasche laterali per bottiglie d’acqua e ombrello. Ideale per la scuola e il lavoro.

Spugna e cintura per bagagli: il comodo design del dorso del flusso d’aria con imbottitura morbida e ventilata con più piastre offre il massimo supporto per la schiena. Grazie al fondo rinforzato, lo zaino per la scuola è autonomo. Una cinghia per il bagaglio consente di fissare uno zaino alla valigia. Molto adatto per viaggi in città.

Strisce riflettenti e tessuto impermeabile: le strisce riflettenti garantiscono un’elevata visibilità al buio. Lo zaino per la scuola è realizzato in materiale Oxford impermeabile e resistente con cerniere in metallo. Può proteggere i vostri articoli dalla pioggia.