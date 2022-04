Xiaomi True Wireless 2 PRO: Auricolari con Cancellazione Rumore a 59€

Gli Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 PRO hanno Cancellazione Attiva del Rumore e eccellenti prestazioni. Costano 59,90€ invece di 82,28€.

Ottima alternativa alle più blasonate (ma costose) AirPods, gli Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 PRO sono degli auricolari senza fili con Cancellazione Attiva del Rumore e eccellenti prestazioni. E grazie alle Offerte di Primavera Amazon, costano 59,90€ invece di 149,99€.

Acquista Xiaomi True Wireless 2 PRO a 59,90€ invece di 149,99€

“Sono semplicemente entusiasta di questo prodotto, il suono è fantastico e a distanza di 2 mesi la batteria ancora non è stata caricata,” si legge in una recensione. “Ho avuto modo di provare diverse cuffie wireless della Xiaomi , ma queste sono riuscite a stupirmi ancora di più della nitidezza del suono e della profondità dei bassi” scrive un’altra.

Ampio intervallo di frequenza e cancellazione attiva del rumore, supporto per la modalità Trasparenza, 3 microfoni ENC per chiamate nitide, Driver dinamico LCP largo 12 mm, riflesso fedele con una qualità audio da studio discografico e batteria con una durata complessiva di 30 ore. Oltre ovviamente a Ricarica wireless e trama in ceramica liscio al tatto e estremamente durevole. Non si può davvero chiedere di più a questi auricolari.



