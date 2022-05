Xiaomi Stampante Laser Portatile, stampa ovunque a 58€

Scansiona le tue foto con la nuova tecnologia “AR” (“Realtà Aumentata”): ti basterà registrare o caricare qualsiasi video durante la stampa della tua foto per sperimentare foto aeree reali e dinamiche in qualsiasi momento

Stampa Bluetooth 5.0 (per stampare fino a una distanza di 10m), nessuna necessità di Wi-Fi, supporto per più persone e più device contemporaneamente, stampa in sequenza