Hai bisogno di un ripetitore Wi-Fi per il tuo appartamento o il tuo ufficio? Oggi in offerta c’è la proposta di Xiaomi.

Un ripetitore Wi-Fi è un accessorio per molti indispensabile, necessario per navigare in rete in tutte le stanze di appartamenti e uffici. L’offerta odierna è sulla proposta di Xiaomi, l’Extender AC1200 con ingresso Ethernet e indicatore di segnale smart.

Acquista Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender a 24,90 euro 29,99 euro

La scheda tecnica del ripetitore W-Fi di Xiaomi

Mi WiFi Range Extender ti consente di aumentare e migliorare il segnale WiFi esistente. Le doppie bande da 2,5 GHz e 5 GHz raggiungono una velocità combinata fino a 1200 Mbps, eliminando efficacemente le zone morte del WiFi.

Con la modalità Access Point, puoi semplicemente collegare l’extender al router e trasformare la tua connessione Internet cablata nel tuo hotspot WiFi personale per creare una nuova rete.

Mi WiFi Range Extender AC1200 funziona con qualsiasi router WiFi. Puoi anche utilizzare l’app Mi Home per gestire o configurare facilmente l’extender.

SmartLink ti consente di impostare una connessione in standby al router in modo che se la tua connessione principale fallisce, l’extender si connetterà automaticamente all’altra banda, migliorando la stabilità della rete.

Con un’indicazione semplice e codificata a colori, la luce ti aiuta a trovare la posizione migliore per una copertura ottimale.