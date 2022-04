Muletto, secondo smartphone, device principale, regalo: in ogni caso, il Redmi 9C a 119,90 euro è da prendere in considerazione

Avere una preferenza nei confronti dei dispositivi Apple non deve obbligatoriamente tradursi in una sorta di rifiuto per tutto ciò che “altro”. La concorrenza ha ottime soluzioni, anche a prezzi decisamente più accessibili. Ad esempio, oggi puoi acquistare lo Xiaomi Redmi 9C a 119,90 euro, e puoi pagarlo anche in cinque rate mensili da 23,98 euro.

Parliamo di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo, da utilizzare come muletto, come secondo device oppure – per chi non ha chissà quali pretese – come dispositivo principale. E poi c’è la certezza del brand, Xiaomi.

Acquista Xiaomi Redmi 9C a 119,90 euro 139,90 euro

Tripla fotocamera posteriore AI: fotocamera principale da 13 MP, sensore di profondità da 2 MP, fotocamera macro da 2 MP.

Display immersivo HD + da 6,53 “

Capiente batteria da 5000 mAh

Usa il sensore di impronte digitali nella parte posteriore oppure sblocca lo smartphone con il tuo viso grazie al Face Unlock

La scocca posteriore presenta un design strutturato che impedisce le impronte digitali in modo che il dispositivo possa mantenere il suo aspetto incontaminato in ogni momento

