Gli auricolari wireless di Xiaomi con custodia di ricarica sono in SUPER OFFERTA: sono compatibili sia con iOS che Android.

Gli AirPods sono gli auricolari che al meglio si sposano con l’intero ecosistema Apple, garantendo una serie di funzionalità esclusive molto utili. Lo scoglio per molti è il prezzo, ma per fortuna esistono alternative più economiche ma comunque molto valide, come quelle a marchio Xiaomi.

Oggi su Amazon sono disponibili le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, auricolari wireless compatibili sia con iOS che Android. Lo sconto del 49% porta il prezzo finale da 39 euro a 19,99 euro.

Acquista Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic a 19,99 euro 39 euro

Gli auricolari Bluetooth (versione 5.0) forniscono eccellente suono e qualità di chiamata.

Il design semi-in-ear fornisce il massimo comfort e ottima vestibilità per l’uso a lungo termine. Gli auricolari supportano la cancellazione del rumore ambientale e hanno un doppio microfono per garantire un audio di qualità.

La batteria ha una durata di circa 5 ore con un ciclo completo. Se si considera la custodia di ricarica, l’autonomia è invece di 20 ore.

Il sensore integrato riconosce quando gli auricolari sono indossati o meno.

Gli auricolari sono compatibili con il formato AAC, un codec supportato sia su iOS che Android.