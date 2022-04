Xiaomi Mi Smart Band 6, prezzo shock: solo 35,99€

Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED 49% più grande del suo predecessore Mi Smart Band 5; risoluzione 326 PPI, per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate inclusi Pilates e Zumba; monitoraggio della salute: il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute