Xiaomi Mi Band 6 con NFC in sconto: notifiche e pagamenti in stile Apple Watch

È la migliore alternativa low cost ad Apple Watch. Lunga autonomia, buon display e ora anche pagamenti contactless, Xiaomi MiBand 6 è super scontato.

Lo Xiaomi Mi Band 6 con NFC è a nostro giudizio la miglior alternativa low-cost ad Apple Watch. Si tratta di un orologio smart con elevata autonomia, controllo vocale con Alexa, schermo AMOLED 1.56”, resistenza all’acqua, cinturino antibatterico e soprattutto funzioni di Pagamento Contactless. E oggi è anche in super sconto, a soli 44,90€ invece di 54,99€.

Acquista Xiaomi Mi Band 6 con NFC a 44,90€ invece di 54,99€

Miband 6 di Xiaomi è il miglior bracciale fitness nella sua fascia di prezzo. È ben fatto, sofisticato, ragionevolmente affidabile nelle misurazioni, e ha un’ottima applicazione molto solida e ben coesa con iOS. Pertanto lo consigliamo su tutti gli altri; anche perché, diciamoci la verità, non tutti hanno la voglia e il budget da dedicare ad Apple, senza contare che -a differenza dell’orologio di Cupertino, un MiBand arriva a funzionare per 2 settimane con singola ricarica. le altre feature sono:

Nuovo display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande del suo predecessore Mi Smart Band 5), ottimale risoluzione (326 PPI), per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidatamente

Gli utenti possono parlare direttamente con Alexa tramite il microfono e chiedere ad Alexa aiuto per le attività quotidiane e controllare i dispositivi connessi ad Alexa

30 modalità di allenamento per registrare la frequenza cardiaca e le calorie bruciate, inclusi esercizi popolari come HIIT, Platies, Zumba

Per quanto concerne i pagamenti mobili, ad oggi è possibile attivare il servizio solo sulle carte di credito, debito e prepagate del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da una delle Banche Partner. Presto il servizio sarà attivo anche per carte Mastercard emesse da altre banche. Aggiungendo le tue carte supportate nel portafoglio del tuo Mi Band 6 NFC potrai goderti tutti i premi e i vantaggi delle tue carte fisiche, direttamente al polso. Trovi l’elenco delle banche partner in fondo al post.

Banche Partner Xiaomi

Qui di seguito, l’elenco delle banche che supportano i pagamenti mobili su Mi Band 6: