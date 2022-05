Xiaomi Friggitrice ad aria Smart: si controlla da iPhone a 79€

Xiaomi Mi Smart Air Fryer è diversa da tutte le altre. Questa friggitrice ad aria, infatti, oltre che cucinare in modo molto più sano e leggero senza rinunciare al gusto, ha una caratteristica che la rende unica: è smart, si connette al WiFi e si controlla da smartphone o dal display frontale. Una meraviglia high-tech che costa solo 79€ incluse spedizioni.

Acquista Xiaomi Mi Smart Air Fryer a 79,99€

La Circolazione d’aria calda a 360° permette di cucinare un cibo delizioso ma a basso contenuto di grassi e a cottura rapida. Puoi pianificare la preparazione con 24 ore di anticipo (metti i prodotti ancora surgelati nella friggitrice e avvii la cottura in un secondo momento), grazie al controllo via smartphone, e la potenza di riscaldamento di 1.400 W permette un aumento rapido della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore.

Include oltre 100 ricette intelligenti che aiutano i principianti a cucinare piatti deliziosi. E con l’assistente vocale puoi accendere/spegnere facilmente la friggitrice. Ha un volume di 3,5 L con capienza sufficiente per cucinare piatti fino a 5 commensali; la griglia garantisce un uso più efficiente dello spazio all’interno della friggitrice. Il cestello antiaderente può andare in lavapiatti.

La temperatura può essere regolata tra 40 ℃ e 200 ℃. Con la configurazione della ventola a doppia velocità, la friggitrice ad aria può fare molto di più oltre a friggere il cibo. Può anche scongelare il cibo congelato, essiccare la frutta e far fermentare le verdure. Il riscaldamento continuo per un periodo di tempo superiore, in combinazione con un intervallo di temperatura più ampio, offre più possibilità di cottura.