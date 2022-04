Gamer, questo annuncio è per voi: Xbox Series S (ovvero il modello all-digital) è di nuovo disponibile su Amazon, ed è anche in offerta!

Qui in redazione siamo appassionati anche dei videogiochi, e a tal proposito non possiamo che segnalarvi lo sconto su Xbox Series S, console next gen di Microsoft all-digital. Le scorte sono, come al solito, molto limitate, quindi vi consigliamo di procede all’acquisto quanto prima.

Come dicevamo, oggi puoi acquistare Xbox Series S su Amazon, e puoi farlo anche risparmiando. La console next-gen è infatti disponibile a 279 euro (il prezzo di listino è 299,99 euro).

Acquista Xbox Series S a 279 euro 299,99 euro

Xbox Series S è una delle console più piccole sul mercato , ma è un gigante in fatto di prestazioni e qualità. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione della console all-digital.

Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato: riduci al minimo i tempi di caricamento con un'unità SSD NVMe da 512 GB personalizzata e passa senza problemi tra più giochi giocati di recente in un lampo con Quick Resume.

, con SSD personalizzata e software integrato: riduci al minimo i tempi di caricamento con un’ personalizzata e passa senza problemi tra più giochi giocati di recente in un lampo con . Contenuto della confezione: console Xbox Series S, Controller Wireless, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione.

