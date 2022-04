WiFi Extender Tp-Link N300 2X2 MIMO 300 Mbps a 18,40€

TL-WA850RE Velocità di trasmissione fino a 300 Mbps con frequenza 2.4 Ghz, ideale per streaming video ed online gaming

L’installazione a muro rende sufficiente la presenza di una presa elettrica per l’utilizzo del prodotto

È sufficiente la pressione del tasto WPS sull’access point / router sorgente seguita dalla pressione del tasto Range Extender per mettere in funzione il prodotto

La porta LAN è utilizzabile per la connessione di dispositivi Ethernet, trasformando il prodotto in un adattatore: Indicato per SmartTV e Decoder