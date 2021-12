WhatsApp smetterà di funzionare su questi iPhone nel 2022

Addio WhatsApp su questi modelli di iPhone a partire dal 2022. Lista completa.

Brutte notizie per gli smessaggiatori seriali che possiedono dispositivi Apple un po’ datati. Ecco i modello di iPhone su cui WhatsApp cesserà di funzionare a partire dal 2022.

Addio WhatsApp per Alcuni

Il problema è che, nonostante gli sforzi di Apple e l’eccellente supporto software nel corso degli anni, per tutti i telefoni della mela arriva il momento in cui non è più possibile procedere con ulteriori aggiornamenti. E quando ciò accade, di fatto, alcune applicazioni e giochi non possono più essere installate perché -banalmente- non rispettano più i limiti minimi necessari per le app.

A partire dall’anno nuovo, dunque, WhatsApp non potrà più essere usato per inviare e ricevere messaggi sui seguenti iPhone:

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

E visto che ci siamo, ecco pure la lista degli Android che resteranno indietro:

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Sony

Xperia M

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5 II

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6

Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus F3Q

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Altri

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Faea F1

THL W8

Soluzione Alternativa

A questo punto le alternative sono due: utilizzare una piattaforma alternativa più concessiva, come Telegram o in alternativa cambiare smartphone approfittando delle tante offerte che compaiono sul Web.

