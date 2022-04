Per gli utenti WhatsApp Beta è già disponibile, nel corso delle prossime settimane (si spera) sarà estesa a tutti.

Su WhatsApp si può dire di tutto, ma non che non sia una piattaforma in costante aggiornamento. Il servizio di messaggistica istantanea di Meta a breve accoglierà le reazioni ai messaggi, migliorerà i messaggi effimeri e consentirà (quando non siamo in grado di dirlo) di inviare anche file di 2GB. Insomma, le novità non mancano, e a queste se ne aggiunge una riguardante la condivisione dei file.

Grazie all’ultima scoperta di WABetaInfo apprendiamo che in futuro WhatsApp mostrerà non solo il tempo rimanente per il completamento del download di una file condiviso nella chat, ma anche la percentuale di scaricamento. Certo, non stiamo parlando di una rivoluzione o qualcosa di simile, ma è comunque un update utile.

© WABetaInfo

Tale novità è attualmente in fase di distruzione per tutti coloro che hanno aderito alla versione beta del servizio per Android, iOS, macOS e Windows. In futuro, si spera quanto prima, sarà inclusa anche nelle versioni stabili dei client per i diversi sistemi operativi.

👉 Messaggi vocali su WhatsApp, scopri le ultime novità.

Se sei un assiduo utilizzatore di WhatsApp e al tuo polso hai un Apple Watch, allora dovresti dare un’occhiata a questa guida che ti consentirà di superare uno dei principali limiti del servizio di messaggistica.