WD My Passport Go SSD Portatile 500 GB a meno di metà prezzo

Se hai bisogno di una unità esterna da usare come archivio per Foto, o per i videomontaggi 4K, Western Digital My Passport Go SSD Portatile da 500 GB (colore Blu Bordo Cobalto) è in super sconto e costa meno di metà prezzo. Solo 65€ invece di 135€.

Stiloso, moderno, veloce e resistente a cadute fino a 2 metri di altezza, questo SSD esterno ha perfino dei paracolpi protettivi in gomma per sopportare impatti e urti, anche quando l’unità è collegata. Ha un design compatto e tascabile con cavo integrato direttamente nella scocca che permette di trasportarlo con agio ovunque e lavorare in mobilità.

Non è tra le più veloci in circolazione, ma offre comunque prestazioni più che decorose per le operazioni multimediali e il backup:

2.5 volte più veloce rispetto alla maggior parte degli hard disk portatili, con prestazioni fino a 400 MB/sec.

Unità a stato solido priva di parti mobili, appositamente progettata e realizzata da WD per offrire l’ottima sicurezza e affidabilità.

Utilizzabile sia con PC che con computer Mac, comprende un software di backup automatico compatibile con Windows e Time Machine.