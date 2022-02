Nuovo aggiornamento di watchOS 8.5 da scaricare per gli sviluppatori registrati al programma dev di Apple.

Oltre ad iOS/iPadOS 15.4 Beta 4 e macOS 12.3 Beta 4, Apple ha in queste ore reso disponibile anche la nuova versione beta di watchOS 8.5. Anche in questo caso si tratta della quarta, ed arriva ad una settimana di distanza da quella precedente.

A differenza degli altri sistemi operativi – in particolare iOS e iPadOS, con l’aggiornamento del Face ID e l’introduzione di Universal Control – quello per Apple Watch porta con sé davvero poche novità (ci suono nuove emoji…), seguendo un po’ il percorso tracciato da watchOS 8.4 del 26 gennaio. Certo, non mancano fix di bug (come quello riguardante i caricabatterie di terze parti) e miglioramenti generali delle prestazioni.

Come scaricare watchOS 8.5 beta

La build della beta 4 di watchOS 8.5 è 19T5238a. Questa può essere scaricata sugli indossabili degli sviluppatori registrati al programma Apple tramite l’applicazione Watch di iOS (Generali > Aggiornamento Software).

Affinché l’aggiornamento vada in porto, Apple Watch deve avere almeno il 50% di carica residua, deve essere posizionato sul caricabatterie e deve trovarsi nei paraggi dell’iPhone con cui è abbinato (il sistema operativo di quest’ultimo deve essere iOS 15.4, attualmente in beta).