Wallet hardware per criptovalute: acquista e gestisci criptovalute

Finalmente un Wallet crypto hardware per gestire e acquistare e conservare al sicuro le tue cryptovalute in totale sicurezza.

Lascia perdere app e chiavette. Ledger Nano X è un Wallet crypto è dispositivo intuitivo e sicuro, perfetto per principianti ed esperti. Dotato di chip di sicurezza e certificazione CC EAL5+, è progettato per resistere ad attacchi sofisticati e per proteggere le tue valute.

Acquista Wallet hardware per criptovalute a 149€

Acquista, vendi, scambia e fai fruttare le tue criptovalute con l’app abbinata, Ledger Live: fai tutto da un’unica applicazione. Puoi gestire tutti gli asset come Bitcoin, Ethereum e token ovunque ti trovi, fino a 100 applicazioni per criptovalute contemporaneamente. Si possono quindi gestire fino a 100 valute con un unico wallet, inclusi i token associati a ciascuna valuta.

Ledger Nano X si collega allo smartphone via Bluetooth ed è dotato di un ampio schermo che lo rende facile da usare.

Perché un wallet hardware?

Chi possiede criptovalute, in sostanza possiede una chiave che dà accesso ai propri beni. La “proprietà” delle criptovalute non dipende dalla posizione in cui si trovano, ma dal controllo degli accessi. Questo dispositivo rende impossibile l’accesso da parte di terzi; neppure il produttore può accedere ai dati che conservi.

Questa chiave deve ovviamente essere custodita in modo sicuro.

2. Che cos’è un wallet hardware?

I wallet hardware trasferiscono offline l’accesso alle chiavi private (e quindi alle criptovalute), in modo che non siano raggiungibili dagli hacker anche quando il dispositivo è collegato a un computer.

