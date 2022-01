Wacom Intuos S: super tavoletta grafica Bluetooth, sconto di oltre 40€

Perfetta per dipingere, disegnare ed editare foto con penna sensibile alla pressione, la Wacom Intuos S è una tavoletta grafica Bluetooth è adatta per l’Home Office e l’E-Learning, e assolutamente consigliata anche a professionisti e grafici. E oggi è scontata di oltre 40€ rispetto al prezzi di listino: può essere tua a 57,99€ invece di

Perfetta per dipingere, disegnare ed editare foto con penna sensibile alla pressione, la Wacom Intuos S è una tavoletta grafica Bluetooth è adatta per l’Home Office e l’E-Learning, e assolutamente consigliata anche a professionisti e grafici. E oggi è scontata di oltre 40€ rispetto al prezzi di listino: può essere tua a 57,99€ invece di 99,99€.

Acqusta Wacom Intuos S a 57,99€ invece di 99,99€ incluse spedizioni

Wacom Intuos S è una tavoletta grafica digitale con un’area attiva di 152 x 95 mm (7″),quindi molto piccola e facilmente trasportabile, adatta per chi lavora da remoto e per i più piccoli; è ideale per disegno digitale, pittura o fotoritocco e dotata di penna sensibile alla pressione (4096 livelli).

L’apprendimento interattivo a distanza di Wacom Intuos è efficace come quando si è in aula, grazie alla versione di prova di tre mesi dei software educational Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck.

Facile configurazione e utilizzo: eseguito l’accesso o creato un Wacom ID, è possibile registrare la Wacom Intuos e scaricare gratis fino a due applicazioni creative / Connettività bluetooth e USB

Creatività senza fine: perfettamente sensibile al tocco, la penna in dotazione permette di premere, sfumare e variare il tratto o cambiare dimensioni, opacità e stile del brush o altro strumento

La penna ergonomica priva di batteria e con 4 tasti ExpressKey personalizzabili offre naturalezza, controllo e precisione / Design super sottile e compatto per la massima portabilità della tavoletta

Consegna: Wacom Intuos Small Bluetooth in Nero, Penna Wacom da 4K, Cavo USB, Avvolgicavo e connettore a forma di L, 3x punte extra, Accessorio di estrazione punta, Guida Rapida e Online