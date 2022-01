Wacom Intuos Medium, tavoletta grafica TOP, sconto di oltre 70€

18 Gennaio 2022

La tavoletta grafica portatile Wacom Intuos Medium è perfetta per disegnare schizzi, dipingere ed editare foto su Mac grazie alla stilo sensibile alla pressione. È perfetta per i grafici, ma anche per l’Home Office e l’E-Learning. E costa ben 70€ in meno rispetto al prezzi di listino. Acquista Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica a 99,99€ incluse spedizioni Prime Leggerissima e pratica (appena 430 grammi), questa tavoletta grafica ha un giudizio di 4 stelle e mezza su Amazon, per un totale di oltre 5.000 recensioni. Significa che è un ottimo prodotto, e ora è pure straconveniente perché tocca il minimo storico online. Le caratteristiche più importanti sono: Vassoio grafico Intuos caratterizzato da un design piatto e compatto.

Software pedagogico gratuito incluso per 3 mesi con Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck per DAD, home Schooling e lavoro da remoto.

Funzionamento e configurazione sono incredibilmente semplici su Mac, Chromebook o PC. Basta letteralmente collegare il cavo USB.

I tasti Express Key integrati e il design ergonomico rendono la tavoletta molto potente e versatile.

Stilo con 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, adatto a mancini e destrorsi. Gli utenti l’hanno trovata particolarmente utile in abbinamento con OneNote, per ricalcare il contenuto di un foglio, e hanno anche molto apprezzato la compatibilità pressoché totale coi sistemi operativi e le app. Infine, grazie al software scaricabile, ai tutorial interattivi online, alla semplicità di configurazione e alla facilità d’uso, è possibile creare contenuti divertendosi e in pochi istanti. La tavoletta è disponibile in versione USB (con cavo) e in versione senza fili Bluetooth. Acquista Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica (USB) a 99,99€ incluse spedizioni Prime

Acquista Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica (Bluetooth) a 144€ incluse spedizioni Prime