Ventilatore USB: raffredda il Mac (e ti rinfreschi) a 11€

Migliora la dissipazione del calore del Mac (e del tuo corpo) con questo ventilatore USB compatto, robusto, potente e silenzioso.

Troppo calore rovina i circuiti, e fa consumare più batteria perché costringe le ventole del computer a girare più rapidamente. Con questo caldo, quindi, non è una cattiva idea dare una mano alla circolazione dell’aria con un ventilatore USB da scrivania. Oltre ad avere un super prezzo, questo modello è robusto, silenzioso e potente, fatto tutto in acciaio.

Acquista Hualans Ventilatore USB a 11,99€

Questo ventilatore da tavolo è dotato di un motore ad alta velocità con rotazione di 360° per il raffreddamento diretto o per far circolare l’aria. Ha una connessione di tipo USB.

