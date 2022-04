Una genialata di stampante TERMICA: nessuna cartuccia, funziona sempre (22€)

Una stampante termica che è finanche smart: uno sfizio geniale da avere sempre a portata di mano.

Hai mai pensato di acquistare una stampante termica? Puoi finalmente dire addio ai post it e stampare tutte le note che vuoi nel giro ti pochi secondi con questa genialata che ti sto suggerendo. Guarda, è proprio un’occasione più unica che rara perché con il codice segreto te la porti a casa al 50%.

Ebbene sì, non devi far altro che aprire la pagina di Amazon, aggiungere il prodotto al carrello e una volta che sei alla pagina del checkout inserire il codice “5YNMB5NO”. Ecco che te la porti a casa con appena 22€ e qualche centesimo.

Le spedizioni? Non sono un problema dal momento che con Prime sono completamente gratuite.

Stampante termica: la tua nuova migliore amica

Dalle dimensioni letteralmente compatte, da avere sempre a portata di mano è una passeggiata. Te la porti a spasso o la tieni nel cassetto della scrivania ed ecco che quando ti serve è subito pronta a stupirti.

Cosa devi fare? Due singole mosse: mettere il rullino dentro e poi scaricare l’applicazione sullo smartphone. E’ proprio questa che ti guida passo passo e ti mostra come poter stampare nel giro di secondi quello di cui hai bisogno.

E mi raccomando, non ti limitare a del semplice testo dal momento che è capace anche di riprodurre QR Code, immagini in bianco e nero e così via. Praticamente un gioiellino che può tornare sempre utile.

Sai che ti dico? Che non ha bisogno neanche di elettricità per funzionare. Grazie alla sua batteria integrata è sempre pronta all’utilizzo quindi un valore aggiunto da non sottovalutare.

Approfitta immediatamente del codice segreto su Amazon e portati a casa questa stampante termica con appena 22€. Devi aprire Amazon e aggiungere il codice “5YNMB5NO” al momento del pagamento per vedere il prezzo scendere letteralmente del 50%. Cosa aspetti? Se hai Prime attivo sul tuo account le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.