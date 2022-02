Alcuni utenti sperano che Apple presenti quest’anno un MacBook Air da 16 pollici, più leggero (e meno potente) dell’attuale Pro.

A differenza del MacBook Pro, il MacBook Air è disponibile unicamente nella versione da 13″. Da settimane ormai circolano rumor sul laptop di nuova generazione, si parla di un look rinnovato – forse più in linea con la famiglia Pro – ma non della diagonale del display. A tal proposito, c’è chi si chiede se Apple opterà o meno (anche) per una configurazione da 16 pollici.

Il MacBook Air 2022, secondo le indiscrezioni, sarà disponibile in più colori, avrà una cornice bianca intorno al display e altri upgrade che contribuiranno al più grande redesign della storia del laptop. Parlando di dimensioni dello schermo, secondo Chance Miller di 9to5mac – e altri utenti Mac come lui – la soluzione perfetta sarebbe quella da 16″. Ecco perché:

Secondo me, questo MacBook Air “più grande” dovrebbe essere identico al modello da 13″ sotto ogni punto di vista, ma con un display più ampio. Così si porrebbe l’accento sul form factor sottile e leggero. Non parlo di un laptop più potente. Vorrei un MacBook Air con display da 16″ e una batteria più grande per compensare l’impatto di uno schermo di queste dimensioni.

In realtà un laptop Apple da 16″ è già sul mercato, ma Miller sottolinea che il peso dell’ultimo MacBook Pro (oltre 2kg) lo rende più “scomodo” da trasportare. Un Air da 16″, di certo meno pesante (e più economico), sarebbe perfetto.

Ma c’è spazio nel listino del colosso californiano per un MacBook Air da 16″? Assolutamente sì. Sarà presentato quest’anno? Non ci sono voci a riguardo, ma mai dire mai.