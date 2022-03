Il Caricatore Ugreen USB-C da 25W con cavo USB C 2m incluso e compatibile col profilo 20W di Apple (perfetto per MagSafe) costa solo 18,69€ invece di 21,99€ con disponibilità immediata.Acquista Ugreen caricatore USB-C 25W a soli 18,69€ invece di 21,99€Nero, stiloso e compatto, questo caricabatterie portatile ha prestazioni di tutto rispetto. Eroga una potenza massima

Nero, stiloso e compatto, questo caricabatterie portatile ha prestazioni di tutto rispetto. Eroga una potenza massima di 25W ed è universalmente compatibile. Include un chip intelligente per proteggere i tuoi dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrenti. L’alloggiamento in ABS ignifugo offre resistenza alle alte temperature per la migliore dissipazione del calore.

È uno dei pochi che include un cavo USB C da 2 M, molto comodo per l’utilizzo a casa, in ufficio, in viaggio o in viaggio. Le dimensioni ridotte rendono il caricabatterie portatile, facile da riporre nella borsa e portarlo ovunque.

È certificato per funzionare coi seguenti dispositivi:

Galaxy S21/ S21+/ S21 FE/ S20/ S20 Ultra/S10/ S10+/ S9/ S8/ Nota 20/ Nota 10/ Nota 10+

Galaxy A52/ A72/ A71/ A80/ A90/ M51/ F52

Xiaomi Redmi Nota 10/ Nota 10 Pro/ Nota 9 Pro/ Nota 9S/ Nota 8 Pro/ Nota 8T/ Nota 7 Pro

Xiaomi Mi11/ Mi 10/ Mi 10 Pro/ Mi 9/ Mi 9T/ Mi 8/ Mi 8 Lite

Poco F2 Pro/ Poco M2 Pro/ Poco X2/ Poco X3/ Poco X3 Pro

Galaxy A11/ A12/ A22/ A31/ A32/ A50/ A51/ M31/ M42

Huawei P30/ P30 Pro/ P30 Lite/ P20/ P20 Pro/ Mate 20/ Mate 10/ Mate 10 Pro/ Honor 10

iPhone 13/12/12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini/ SE 2020/ 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ XR/ X/ XS/ XS Max/ 8/ 8+

