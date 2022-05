Ugreen Caricatore Auto 36W con 2 porte: 16€ con Coupon

Il caricatore da auto 36W Ugreen con 2 porte USB costa 16€ grazie a un Coupon. Include USB Quick Charge 3.0 con Cavo USB C 1M, supporto a Ricarica Rapida, e massima compatibilità.

Acquista Ugreen Caricatore Auto 36W con 2 porte a 16,99€

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica Coupon 15% prima di mettere il prodotto nel carrello. ⚠️

Questo caricatore da auto per accendisigari consente di caricare rapidamente 2 dispositivi contemporaneamente con una potenza totale fino a 36W. Ideale per lunghi viaggi su strada utilizzando il GPS o ascoltando musica.

[2 PORTE USB QC 3.0 ] Quando sono collegati 2 dispositivi, UGREEN caricatore per auto con doppio USB li caricherà contemporaneamente con un’uscita massima di 36W, può caricare 2 dispositivi contemporaneamente con la velocità QC3.0 e caricare dallo 0 all’80% in 35 minuti, offre ai dispositivi compatibili una velocità di ricarica quattro volte superiore. NOTE: iPhone non supporta QC3.0, ma carica comunque il Suo iPhone rapidamente con 2.4A.

[ COMPATIBILITÀ UNIVERSALE ] UGREEN caricatore auto usb accendisigari fornisce una ricarica rapida per dispositivi compatibili con QC 3.0, Adaptive Fast Charging (AFC) e HUAWEI Fast Charging Protocol (FCP). Compatibile con Galaxy S22/S21/S20/ S10/ S9/ S8/ Note 10/ Note 9/ A51/ A21, Xiaomi Redmi Note 9/ Note 9S/ Note 8T Pro/ 8T/ Note 7, Huawei P40/ P30/ P30 Lite/ P20 Lite/ Mate 20 Lite. Adatto per veicoli a 12-24V CC: auto, SUV, furgoni, camion, ecc.

[ RICARICA INTELLIGENTE E AFFIDABILE ] Il chip di autoidentificazione intelligente è progettato per rilevare e regolare automaticamente la corrente ottimale, per massimizzare la velocità di ricarica. Compresi i dispositivi che non supportano QC 3.0, ad esempio, iPhone SE 2020/11 / XR / X / 8/7, iPad, GPS, power bank, fotocamera, tablet. Il sistema di protezione integrato nasce per prevenire cortocircuiti, sottotensioni, sovratensioni, sovracorrenti e sovratemperature.

[ DESIGN SPECIALE ] Il robusto guscio in alluminio accelera la dissipazione del calore ed è resistente al calore. UGREEN caricabatteria da auto compatto QC 3.0 con indicatore LED blu morbido, rende facile trovare esattamente dove deve andare la connessione al buio.