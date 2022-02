Nuovo giro di beta anche per Apple TV (tvOS) e HomePod: gli sviluppatori possono scaricare le Beta 3 dei due sistemi operativi.

Dopo iOS, macOS e watchOS è arrivato anche il turno di tvOS e HomePod. Come da programma Apple ha infatti rilasciato tutte le nuove versioni beta dei suoi sistemi operativi, e non potevano di certo mancare quelle per Apple TV e lo smart speaker.

Le Beta 3 di tvOS 15.4 e HomePod 15.4 sono ora disponibili al download, ma non per tutti. Gli sviluppatori registrati al programma Apple possono scaricare l’ultima beta di tvOS, mentre solo un numero ristretto di utenti può accedere a quella per l’altoparlante. Ciò significa che molti developer potranno fare la conoscenza del sistema operativo solo quando sarà rilasciato ufficialmente.

Tra le novità di tvOS 15.4 si segnala il supporto alle reti Wi-Fi captive. Ciò significa che un utente può connettere la Apple TV ad un network che richiede più passaggi per l’accesso utilizzando il proprio iPhone o iPad. Così facendo, si evitano procedure più articolate.

Utile è anche il pulsante “Up Next”, visibile nella schermata Now Playing e comodo per lanciare un titolo (serie TV, film o documentario che sia) direttamente dalla propria lista “da guardare”.

Per quanto riguarda invece HomePod, nessuna novità degna di nota da segnalare. La nuova beta punta a migliorare la stabilità generale del sistema operativo.