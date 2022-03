TikTok, come guardare video di 10 minuti

Presto TikTok in grado di caricare e visualizzare video molto lunghi, fino a ben 10 minuti. Ecco come fare a guardarli su iPhone e iPad.

Con un annuncio ufficializzato nelle scorse ore, il social TikTok ha intenzione di permettere la pubblicazione di video molto lunghi, fino a ben 10 minuti. Ecco come essere sicuri di poterli a guardarli su iPhone e iPad.

Sono mesi che TikTok sperimenta la feature; di contenuti di durata superiore ai 3 minuti se ne parlava già su Twitter lo scorso agosto. I test chiaramente erano consentiti ad un ristretto numero di utenti, e riguardavano contenuti molto specifici, tipo gli show di cucina.

EVEN LONGER: TikTok also appears to be testing a 10 minute max upload limit! 👀👇 https://t.co/oAaHbB9304 https://t.co/wDIoHJdOCl — Matt Navarra (@MattNavarra) August 25, 2021

Inizialmente, i video erano limitati a 15 secondi, se ricordate; poi per venire incontro alle esigenze dei creatori di contenuti, il limite è stato portato a 60 secondi, quindi 3 minuti. E ora arriva un nuovo livello, i video da 10 minuti che “apriranno le porte perfino a più possibilità creative per i nostri creatori in tutto il mondo” ha spiegato TikTok.

Come Vedere i Video da 10 minuti?

La novità sarà aperta a tutti gli utenti “nelle prossime settimane.” Ed è una modifica che avverrà dietro le quinte, lato server; tradotto in soldoni, all’utente non è richiesto di fare nulla, a parte aggiornare all’ultima versione dell’app.

Non sappiamo come evolverà a questo punto il social giovane, né che effetti avrà sull’algoritmo di recommendation, ma si spera che non diventi come su YouTube, che ha come obiettivo dichiarato quello di tenerti incollato allo schermo in eterno. Col risultato che ora tutti i video sono insopportabilmente prolissi, e lunghi oltre i 10 minuti.

Il punto di forza di TikTok era proprio la freschezza e l’immediatezza dell’informazione/intrattenimento. Il rischio che si depauperi di quei contenuti brevi, accattivanti e virali è quindi concreto.