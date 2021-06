Thunderbolt Display 27″, da oggi è obsoleto

Il glorioso e bellissimo Thunderbolt Display da 27″ da oggi è ufficialmente obsoleto: Apple non lo riparerà più, né offrirà assistenza.

Prima o poi doveva accadere. L’ultimo display dal prezzo umano di Apple, il Thunderbolt Display 27″ è ufficialmente e inappellabilmente diventato vintage o obsoleto. Sono passati infatti quasi 5 anni da quando è entrato in vendita per la prima volta.

Il Thunderbolt Display era presente a catalogo dall’estate del 2011, e durante il giugno del 2016 è arrivato lo stop alle vendite, quando Apple spiegò che “stiamo cessando la vendita dell’Apple Thunderbolt Display. Sarà disponibile su Apple.com, nei negozi Apple e nei Rivenditori Apple Autorizzati fintanto che durano le scorte. Ci sono un gran numero di opzioni di terze parti disponibili per gli utenti Apple.”

Ora invece è stato aggiunto alla lista dei prodotti vintage (quella USA, non quella italiana che non è stata ancora aggiornata al momento della stesura di questo post). Nella sezione “Periferiche” si legge infatti:

Apple Thunderbolt Display (27 pollici)

Apple LED Cinema Display (27 pollici)

Il problema è che, da allora, non ci sono più state alternative davvero paragonabili per gli utenti. Dopo aver nicchiato per anni, Apple infatti ha lanciato il Pro Display XDR solo nel 2019; ma al prezzo di commercializzazione di 5.999€ non costituisce decisamente un’ipotesi attraente rispetto al vecchio Thunderbolt Display da 1.000€.

La buona notizia è che a Cupertino sono ben coscienti del problema, e stanno ragionando su un display con la mela dotato di un price point più dolce, sebbene ad oggi non ci sono rumors a riguardo; si sa solo che è allo “stadio iniziale” di sviluppo.

Quel che conta, comunque, è che da questo momento in poi -salvo casistiche locali d’eccezione- gli Apple Store rifiuteranno con ogni probabilità la riparazione del vostro Thunderbolt Display 27″. Dunque, se dovesse capitarvi questa sfiga, l’unica alternativa (a meno che non abbiate 6.000 fruscianti Euro da investire in un Pro Display XDR; in tal caso, beati voi) è acquistare un monitor di altra marca. Qui di seguito, vi proponiamo tre prodotti che secondo noi vale la pena esplorare.

Alternative a Apple Thunderbolt Display 27″

