The Batman è ora al cinema ma il Cavaliere Oscuro di Gotham è anche su App Store: scopri i migliori giochi con l’eroe DC.

The Batman, nuovo cinecomic incentrato sull’omonimo eroe di Gotham, è finalmente in sala. La pellicola sta riscuotendo enorme successo con recensioni della stampa specializzata che promuovono a pieni voti l’ultima fatica del regista Matt Reeves. Il Cavaliere Oscuro è da pochi giorni tornato sul grande schermo ma è presente anche su App Store con giochi meritevoli dell’attenzione dei fan.

Batman su App Store

L’alter ego di Bruce Wayne, forse il più iconico e amato personaggio dell’universo DC (insieme a Superman), è protagonista di diversi videogiochi per iPhone e iPad, la maggior parte dei quali gratuiti.

Injustice 2

È la versione per dispositivi mobili del celebre picchiaduro per PlayStation e Xbox. Il Cavaliere Oscuro, in più versioni (tra cui quelle cinematografiche), è uno dei personaggi giocabili. E nonostante non abbia superpoteri, sa come farsi valere, proprio come in fumetti e cinecomic.

© Warner Bros. / DC

A fare compagnia a Batman ci sono popolari personaggi DC, come Superman, Wonder Woman, Joker, Aquaman, Catwoman, Green Arrow e via dicendo.

DC Legends – Lotta per la Giustizia

Anche in questo caso Batman è uno dei personaggi con i quale giocare e affrontare orde di nemici (e salvare l’universo DC dalla profezia della Notte profonda).

DC Legends è un gioco con combattimenti a turni, squadre, alleanze ed eroi/villain da potenziare.

DC: Batman Edizione Bat-Tech

È l’ultima uscita su App Store a tema Batman. Si tratta di un’app che include mini-giochi, filtri per la fotocamera, contenuti in realtà aumentata e tanto altro ancora.

Batman è famoso grazie alle tecnologie avanzate che utilizza per proteggere Gotham City, ma è sempre stato avvolto dal mistero… fino ad ora!

LEGO Batman: DC Superheroes

Il vigilante di Gotham in versione LEGO è uno spasso, uno spettacolo. Peccato non venga aggiornato da anni e che costi 4,99 euro…

The Batman: la sinossi del film

La pellicola, ambientata su Terra-2 e non su Terra-1 del DC Extended Universe, vanta un cast davvero eccezionale. Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Pinguino).

© Warner Bros. / DC

Di seguito la sinossi del cinecomic ora in sala:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman, incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth e il tenente James Gordon – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Il tuo nome in stile Batman

Lo stile del logo del film è davvero affascinante, non c’è che dire. E ora puoi crearne uno personalizzato con il tuo nome, ti basta utilizzare questo tool online totalmente gratuito (non è in alcun modo legato a Warner Bros. o a DC).