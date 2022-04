Test Rapido Covid: solo 3,5€ l’uno incluse spedizioni

Su Amazon, il kit tampone rapido Covid costa 3,50€ spedizioni rapide incluse. La soluzione prima di vedere anziani o partecipare a una festa.

Dimentica prenotazioni in farmacia e coda. Con pochi spiccioli, puoi ordinare su Amazon il tampone rapido antigenico e effettuarlo comodamente a casa tua. Di elevata qualità (marchio Boson), arriva a casa tua con spedizioni gratuite in un giorno, per una verifica fra le mura di casa, in tutta tranquillità.

Acquista Test Rapido Covid a 3,5€ (ordine minimo 5 unità)

Ogni confezione include c’è tutto quello che serve per effettuare il test al virus del Sars COV 2. Un test che è semplicissimo da effettuare in totale autonomia anche senza esperienza pregressa. Il prodotto è certificato CE e fornisce il risultato in soli 15 minuti. Dato l’ottimo brand, non sorprende che abbia recensioni molto positive.

