Tampone rapido Antigenico: solo 2€ con spedizioni gratis

Su Amazon, il tampone rapido antigenico fai-da-te costa solo 2€ con spedizione gratuita: basta ordinare la scorta da 5 pezzi.

Anche se oramai il Covid si avvia a entrare in fase endemica, è importante non abbassare la guardia per proteggere le persone immunodepresse, gli anziani e i malati oncologici. E così, un prodotto che fino a non molto tempo fa era venduto a peso d’oro, ora si trova a prezzi davvero irrisori. Su Amazon un kit completo di Tampone rapido Antigenico nasale costa solo 2€ incluse spedizioni (acquisto minimo 5 pezzi).

Acquista Tampone rapido Antigenico a soli 2€ con spedizioni gratis

Compatibili con gli standard IVDD98/79/EC, questi test sono molto semplici da effettuare e hanno delle ottime recensioni. In più includono le istruzioni in italiano.

“L’articolo corrisponde alla descrizione fornita dal venditore” scrive un utente. “Il prodotto è arrivato in anticipo rispetto alla data di consegna comunicata. Il kit comprende un tampone per effettuare il prelievo a livello nasale, una provettina (contenente il reagente) nella quale va “stemperato” il materiale prelevato, una “saponetta” dove vanno depositate 2-3 gocce del liquido così ottenuto e dove si andrà a visualizzare l’esito del test (che sfrutta una metodica immunocromatografica), una bustina per smaltire i rifiuti e un foglietto con le istruzioni per eseguire il test.”

