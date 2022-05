Tampone rapido Covid: solo 1,7€ incluse spedizioni

Su Amazon, il tampone rapido antigenico fai-da-te costa come un caffè, con spedizione gratuita: basta ordinare la scorta da 5 pezzi.

Ecco la soluzione più semplice ed economica per proteggere noi stessi e le persone più fragili attorno a noi gli immunodepressi, gli anziani e i malati oncologici. Il kit completo di Tampone rapido Antigenico Covid ora cala di prezzo e costa costa come un caffè incluse spedizioni (acquisto minimo 5 pezzi).

Acquista Tampone rapido Antigenico a soli 1,78€ con spedizioni gratis

Compatibili con gli standard IVDD98/79/EC, questi test sono molto semplici da effettuare e hanno delle ottime recensioni. In più includono le istruzioni in italiano.

“A causa dell’alta contagiosità delle varianti Omicron 2 e XE , in questo ultimo mese ho speso più in tamponi che in cibo, stanco di tutto ciò ho deciso di procedere con la diagnosi con tampone fai da te,” racconta un utente. “Questo tampone antigenico della WIZBIOTECH , oltre ad essere tra i più economici tra quelli presenti sul mercato, è molto semplice da utilizzare e anche piuttosto affidabile , visto che già l’ho utilizzato in tre diverse occasioni e nel caso di mia figlia , la sua positività è stata confermata anche dal tampone molecolare che ha fatto in laboratorio.”

“Il prodotto è arrivato in anticipo rispetto alla data di consegna comunicata. Il kit comprende un tampone per effettuare il prelievo a livello nasale, una provettina (contenente il reagente) nella quale va “stemperato” il materiale prelevato, una “saponetta” dove vanno depositate 2-3 gocce del liquido così ottenuto e dove si andrà a visualizzare l’esito del test (che sfrutta una metodica immunocromatografica), una bustina per smaltire i rifiuti e un foglietto con le istruzioni per eseguire il test.”

