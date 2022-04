Realme Pad 4GB+64GB: super tablet a un super prezzo: 159€

Ottima offerta su eBay. Un ottimo tablet con Dolby Atmos e lunga autonomia. Solo 159€ incluse spedizioni con corriere.

Se ti serve un tablet di ripiego che non costi come un iPad, il Realme Pad 4GB+64GB da 10,4” è l’occasione che cercavi. Su eBay è in vendita a 159€ invece di 192€, con ottime recensioni e spedizione rapida inclusa.

Acquista Realme Pad 4GB+64GB a soli 159€ inclusa spedizione rapida

Non avrà iOS, ma include tantissime feature degli iPad più blasonati, incluso il Dolby Atmos. Queste le caratteristiche:

Tutto il mondo davanti ai tuoi occhi: con la sua sottilissima cornice e il suo ampio display da 10.4 pollici, realme Pad trasforma ogni singolo gioco e film in un’esperienza vivida e coinvolgente; inoltre, con la risoluzione a 2.000 x 1.200, tutti i più piccoli dettagli prenderanno letteralmente vita

Display immersivo 2K WUXGA+ da 26.31 cm 10.4″: Con la sua sottilissima cornice e il suo ampio display da 10.4 pollici, realme Pad trasforma ogni singolo gioco e film in un’esperienza vivida e coinvolgente

Quattro altoparlanti Dolby Atmos: Grazie al Suono surround adattivo, otterrai il miglior audio stereo in qualsiasi posizione tu tenga il Pad

Design ultra sottile da 6.9 mm: Il suo corpo in metallo uniforme lo rende sottile e leggero come una piuma, garantendo la massima portabilità

Mega batteria da 7100 mAh: Sufficiente per 65 giorni in standby o 12 ore consecutive di visualizzazione video

Uno sguardo sempre riposato: La modalità lettura simula la superficie delle pagine di un libro; la modalità dark offre sollievo ai tuoi occhi durante le ore serali; la modalità notte protegge i tuoi occhi riducendo la luminosità a 2 nit quando la luce è spenta; la modalità luce solare ti assicura di vedere chiaramente lo schermo quando sei all’aperto; e per finire c’è la modalità comfort visivo per ridurre l’affaticamento degli occhi

