SwitchBot Hub, controlla tv e condizionatore con la voce a 28€

SwitchBot Hub Mini Smart Remote è un dispositivo che sostituisce i vecchi telecomandi a infrarossi e permette di controllare tv, luci e condizionatore con la voce, grazie all’integrazione con Alexa, Google Home, Siri e IFTTT. Oggi è in super sconto a 28€ invece di 45€.

Questo dispositivo ha migliaia di recensioni stra-positive su Amazon, ed è scontato pure del 38%. Facile da usare e da configurare grazie alla modalità “Smart Learning”, questo Hub permette di imitare il telecomando esistente in pochi istanti. È alimentato tramite USB ed è portatile, e si connette direttamente al WiFi di casa.

Permette di abbinare il tuo condizionatore d’aria, la TV e altri apparecchi a infrarossi all’Hub Mini. Tutti i dispositivi in una sola applicazione. Con il supporto Cloud, ti basta un comando vocale a Alexa, Google Assistant o Siri per scaldare o rinfrescare casa, cambiare canale, spegnere o accendere la tv. In più c’è anche l’integrazione con IFTTT per le automazioni più sofisticate.

